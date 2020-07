Elettra Lamborghini è dimagrita? Il suo peso non le interessa (Di martedì 21 luglio 2020) Elettra Lamborghini è dimagrita? Alla regina del reggaeton made in Italy e sfrontatissima ereditiera, è un argomento che le interessa. E in una stories di Instagram risponde per le rime a un follower… Bella, genuina e senza peli sulla lingua. A Elettra Lamborghini piace mostrarsi così com’è. Anche con qualche chilo in più, o in meno. La vulcanica cantante – ereditiera, non si è mai preoccupata troppo delleArticolo completo: Elettra Lamborghini è dimagrita? Il suo peso non le interessa dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - WebradioFinance : Ora in onda Giusy Ferreri e Elettra Lamborghini - La Isla su Webradio Finance - RVallesina : Elettra Lamborghini - Musica (E Il Resto Scompare) - radiolisola : #NowPlaying: Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLA - alealex73 : RT @CavBianconero: Un giorno qualcuno mi dovrà spiegare perché in queste situazioni Bonucci si trasforma in Elettra Lamborghini #jvtblive #… -