Dissesto idrogeologico e rischio idraulico: a Messina intervento sul torrente Larderia (Di martedì 21 luglio 2020) intervento sul torrente Larderia, a Messina, per scongiurare il rischio idraulico in caso di piene: lo ha programmato l’Ufficio contro il Dissesto idrogeologico guidato dal presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. pubblicata la gara, con un importo di 560mila euro, per la progettazione esecutiva. Gettate dunque le basi per restituire piena funzionalità a un’area a problematica, individuando una soluzione per un sistema torrentizio a elevata pericolosità. Il canale si trova in una condizione di grave emergenza dal momento che, da monte sino alla foce, insistono edifici residenziali e commerciali, insediamenti produttivi e infrastrutture strategiche. La finalità del progetto è quella di garantire la ... Leggi su meteoweb.eu

MDiretta : Dissesto idrogeologico: Messina, un progetto per il torrente Larderia - - francescotriolo : Dissesto idrogeologico: Messina, un progetto per il torrente Larderia - radiostereo103 : DISSESTO IDROGEOLOGICO : SANT'ANGELO DI BROLO, AL VIA LAVORI SULLA PROVINCIALE 140 - - nuccia20 : RT @raffaellapaita: Un primo risultato importante verso la realizzazione del piano #ItaliaShock voluto da @ItaliaViva. Circa 200 opere sblo… - ebolige : RT @raffaellapaita: Un primo risultato importante verso la realizzazione del piano #ItaliaShock voluto da @ItaliaViva. Circa 200 opere sblo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dissesto idrogeologico Dissesto idrogeologico, possono iniziare i lavori sulla provinciale 140 a Sant'Angelo di Brolo MessinaToday Borgo Valbelluna. Il lupo arriva fin sotto casa: «Abbiamo paura per i bambini»

BORGO VALBELLUNA - Il lupo arriva quasi sulla porta di casa a Stabie, vicino a Lentiai, comune di Borgo Valbelluna. Dalle 5 alle 8 di ieri mattina, il grande predatore ha sbranato un asino e ha ucciso ...

Estate 2020, Coldiretti: «La scoperta delle tipicità “Made in Liguria” è incentivo a scegliere nostra regione per le vacanze»

Genova. «Due italiani su tre (66%) fanno pausa nei borghi durante l’estate 2020, alla scoperta di prodotti e tradizioni meno conosciute, e anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spia ...

BORGO VALBELLUNA - Il lupo arriva quasi sulla porta di casa a Stabie, vicino a Lentiai, comune di Borgo Valbelluna. Dalle 5 alle 8 di ieri mattina, il grande predatore ha sbranato un asino e ha ucciso ...Genova. «Due italiani su tre (66%) fanno pausa nei borghi durante l’estate 2020, alla scoperta di prodotti e tradizioni meno conosciute, e anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spia ...