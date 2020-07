Coronavirus, contagi ancora in calo: 129 in 24 ore (Di martedì 21 luglio 2020) Dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus in Italia si sono registrati 244.752, con un incremento di 129 casi in più, a fronte dei 190 di ieri. Le vittime odierne sono invece 15, per un totale di 35. Leggi su globalist

