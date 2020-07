Choc al Milan: sequestrati tutti i beni, attivata la sorveglianza speciale (Di martedì 21 luglio 2020) Recentemente fotografato insieme a Matteo Salvini, è stata disposta anche la sorveglianza speciale dopo la confisca dei beni. Luca Lucci, capo ultras del Milan, sarà un sorvegliato speciale dopo che la guardia di finanza gli ha sequestrato beni per il valore di un milione di euro. Tra i beni che gli sono stati tolti un complesso … L'articolo Choc al Milan: sequestrati tutti i beni, attivata la sorveglianza speciale proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Choc Milan

ilBianconero

Luca Lucci, capo ultras del Milan, sarà un sorvegliato speciale dopo che la guardia di finanza gli ha sequestrato beni per il valore di un milione di euro. Tra i beni che gli sono stati tolti un compl ...Dal canto suo, Belotti non ha mai forzato la mano, nemmeno al termine della stagione 2016/2017, quella dei 26 gol in campionato, dell'estate del corteggiamento incessante del Milan e della richiesta c ...