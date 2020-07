Casalesi ‘in affari’ a Rimini, sgominata banda (Di martedì 21 luglio 2020) ROMA – È di “80 perquisizioni e un’ordinanza, emessa dal gip di Bologna, che ha disposto misure cautelari nei confronti di nove persone (cinque in carcere, tre agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora) per i reati di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, intestazione fittizia di beni, turbativa d’asta, corruzione, emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti“, a cui si aggiunge il sequestro preventivo delle quote sociali e dei beni di ben 17 imprese in 11 province il bilancio dell’operazione anticamorra ‘Darknet‘. L’operazione, illustrata questa mattina in conferenza stampa a Rimini, è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia ed eseguita da 300 finanzieri di Rimini, del Gico di Bologna e di altri 14 Comandi provinciali in Emilia-Romagna, Campania, Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Basilicata e Piemonte. Leggi su dire

