Cagliari, Pavoletti pronto per il rientro (Di martedì 21 luglio 2020) Cagliari - Ora c'è il via libera anche dal professore, Christian Fink , che lo aveva operato a Innsbruck. E Leonardo Pavoletti , attaccante del Cagliari , può iniziare il percorso di "atletizzazione" ... Leggi su corrieredellosport

RaiSport : ?? #Cagliari: @Pavoletti si prepara per il rientro L'attaccante rossoblù vorrebbe giocare pochi minuti nell'ultima… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cagliari: Pavoletti pronto per il rientro Attaccante rossoblù vorrebbe giocare pochi minuti ultima gara - fecp1234 : RT @MarioGiunta: Cagliari, buone notizie per Pavoletti: dopo ultiml controllo ha avuto l’ok per rientrare in gruppo. L’obiettivo è giocare… - sportli26181512 : #Cagliari, Pavoletti pronto per il rientro: L'attaccante rossoblù vorrebbe giocare pochi minuti nell'ultima gara… - AnsaSardegna : Cagliari: Pavoletti pronto per il rientro. Attaccante rossoblù vorrebbe giocare pochi minuti ultima gara #ANSA -