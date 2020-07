Bimbo ucciso di botte a Cardito, Tony ai giudici: “Aveva rotto il letto, si è spento il cervello e l’ho picchiato” (Di martedì 21 luglio 2020) “Mi si è spento il cervello, e li picchiai… ma non ho mai voluto ammazzarli”. Al processo per l’omicidio del piccolo Giuseppe Dorice, dal banco degli imputati, così Tony Essobti Badre, il patrigno, racconta quella notte di violenza in cui picchiò selvaggiamente il bambino di appena 7 anni e la sorellina di poco più grande. … L'articolo Bimbo ucciso di botte a Cardito, Tony ai giudici: “Aveva rotto il letto, si è spento il cervello e l’ho picchiato” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

PulitiElena : RT @fanpage: “Un raptus di 5 minuti… è come se in quel momento mi si fosse spento il cervello” - Notiziedi_it : Bimbo ucciso dal patrigno a Cardito, Tony davanti ai giudici: «Mi s'è spento il cervello, ma non ho mai voluto amma… - occhio_notizie : 'Fu un raptus di 5 minuti. È come se in quel momento mi si fosse spento il cervello.' ha confessato Tony Essobdi Ba… - oden932 : RT @fanpage: “Un raptus di 5 minuti… è come se in quel momento mi si fosse spento il cervello” - fanpage : “Un raptus di 5 minuti… è come se in quel momento mi si fosse spento il cervello” -