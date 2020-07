Atalanta, Gasperini: “Vinto meritatamente. Lite con Mihajlovic? Non ero io a meritarmi il rosso” (Di martedì 21 luglio 2020) L’allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato delle dichiarazioni subito dopo la gara interna contro il Bologna, focalizzandosi sulla prestazione della sua squadra.LE PAROLE DI Gasperinicaption id="attachment 696955" align="alignnone" width="300" Gasperini (Getty Images)/captionQueste le sue parole a SkySport: "Lite con Mihajlovic? Sorvoliamo e parliamo della partita. Penso solo che non ero io quello a dover essere espulso. Abbiamo vinto un match non facile. Il Bologna ha giocato molto bene nella prima parte del primo tempo e noi partiamo sempre a rilento. Per fortuna le partite durano 90 minuti e alla lunga sono uscite le nostre qualità e abbiamo vinto meritatamente. Muriel? Abbiamo la fortuna di avere una panchina di ... Leggi su itasportpress

