A Paderno si diserbano anche le auto parcheggiate: effetto “autolavaggio” in strada | VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt A Paderno Dugnano si diserbano anche le auto in sosta, non solo strade e marciapiedi. O almeno così sembra dal VIDEO che vi mostriamo qui sopra. In questi pochi secondi si vede un furgone della ditta incaricata a tarda sera percorrere via don Dossetti nei pressi della biblioteca civica. Sul mezzo ci sono due operai: … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo A Paderno si diserbano anche le auto parcheggiate: effetto “autolavaggio” in strada ... Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : A Paderno si diserbano anche le auto parcheggiate: effetto autolavaggio in strada | VIDEO - -

Ultime Notizie dalla rete : Paderno diserbano A Paderno si diserbano anche le auto parcheggiate: effetto autolavaggio in strada | VIDEO Il Notiziario