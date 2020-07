Vertice Ue su Recovery Fund, si riparte alle 16 | Von der Leyen: 'Giusta direzione per l'accordo' (Di lunedì 20 luglio 2020) Quarto giorno di negoziazioni al Vertice Ue . Si riparte alle 16:00: sul tavolo la proposta del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel , basata su una dotazione di 390 miliardi di euro di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Vertice Recovery Il vertice sul Recovery Fund è in bilico AGI - Agenzia Italia Vertice Ue, Rutte: "Il negoziato potrebbe fallire ancora"

Il primo ministro olandese, Mark Rutte, risponde con un mezzo sorriso ai giornalisti che gli chiedono: "Quanto e' vicino uno stallo, un fallimento?". "Siamo vicini. Non abbiamo ancora trovato una solu ...

Vertice Ue: Merkel, c'è quadro per possibile accordo

Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel arrivando al Consiglio europeo per la quarta giornata di negoziati sul Recovery Fund e il bilancio Ue. "I negoziati - ha aggiunto - sono ...

