"Una camera per irradiare i malati di Covid con raggi Uvb. Ma in Italia niente via libera" (Di lunedì 20 luglio 2020) Ha messo a punto una camera elettromedicale dove i malati di Covid entrano per sottoporsi ai raggi Uv per tre minuti, quanto basta per debellare il virus: è questa l’idea che Maurizio Pianezza, chirurgo oncologo e pneumologo nel board del Comitato scientifico european medical association (Ema), ha raccontato al Corriere della Sera. Il progetto sperimentale, che utilizza una combinazione precisa di temperatura, umidità e angolo di incidenza dei raggi Uvb, non ha ancora ricevuto il via libera dall’Italia.«In Italia sono fermo. Dall’estero mi hanno risposto con interesse. Ma io all’Iss il progetto lo regalerei!»La call conference con tre esperti dell’Istituto superiore, al momento, non ha dato i ... Leggi su huffingtonpost

