Tuttosport: Paratici lavora sottotraccia per arrivare a Milik (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo la sicura partenza di Higuain la Juve continua a pensare chi dovrà indossare la maglia numero 9 nella prossima stagione. Tutte le piste sono ancora aperte ma quella di Milik, secondo Tuttosport, è la più forte Paratici insiste sempre per Arkadiusz Milik, che non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Napoli (2021) e ha in testa soprattutto la Juventus. Una trattativa ufficiale tra i club non è ancora cominciata, ma sottotraccia si lavora da tempo. E nonostante tutte le difficoltà, un compromesso è possibile grazie a Federico Bernardeschi, pallino di Rino Gattuso€ L'articolo Tuttosport: Paratici lavora sottotraccia per arrivare a ... Leggi su ilnapolista

