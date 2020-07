Totti – Blasi: sempre più come Sandra e Raimondo (Di lunedì 20 luglio 2020) Cosa combinano Totti e la Blasi? Marito e moglie si divertono a regalare siparietti divertenti ai loro follower. Ecco l’ultimo in ordine di tempo… Ilary Blasi e Francesco Totti sono sempre più Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. La coppia ricorda moltissimo, nelle loro gag, i due grandi attori e conduttori che hanno fatto la storia della televisione italiana. E così, anche l’ex conduttrice del Grande Fratello e ilArticolo completo: Totti – Blasi: sempre più come Sandra e Raimondo dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

infoitcultura : Un capitano, serie tv su Totti/ Castellitto jr sarà il 10 della Roma, Ilary Blasi… - leggoit : Ilary Blasi e la foto a testa in giù che fa impazzire i fan. Ma il commento di Totti è esilarante - infoitcultura : Totti, serie tv “Un Capitano”: scelta l’attrice che sarà Ilary Blasi - Goemon2 : RT @CalcioFinanza: Il cast della serie tv su Totti: Tognazzi sarà Spalletti - Mediagol : #VIDEO #IlaryBlasi, #ladyTottisupersexy: la showgirl si filma in spiaggia così -