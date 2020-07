Spunta l’amante segreta di Antonio di Temptation Island 2020: Annamaria sa tutto? (Di lunedì 20 luglio 2020) Antonio è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione di Temptation Island 2020. Nel villaggio delle fidanzate si è subito messo in mostra per la sua solarità ma anche per la spavalderia. Mentre Annamaria, non ha praticamente avvicinato nessun single, impegnata a capire per quale motivo Antonio si diverta così tanto con le altre donne. “Io credo che mi voglia bene, ma ha la malattia delle donne” ha detto Annamaria nell’ultima puntata di Temptation Island 2020 dopo aver visto il suo fidanzato troppo vicino alla single Ilaria. E chissà che cosa ne penserà Annamaria, dell’intervista che ha rilasciato a DonnaPop, quella che sarebbe ... Leggi su ultimenotizieflash

