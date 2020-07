Scalfari è diventato “Eugeni”: su Repubblica il refuso nella firma del fondatore (poi corretto) (Di lunedì 20 luglio 2020) Eugenio Scalfari diventa “Eugeni“. E non è un refuso della concorrenza ma proprio del giornale che da Scalfari è stato fondato e diretto per un ventennio. Oggi, infatti, a pagina 25 della prima edizione del quotidiano La Repubblica, in apertura di un articolo dedicato a Giulia Maria Crespi, la firma del fondatore è stata storpiata in “Eugeni Scalfari“. “La Signora del Novecento”, è il titolo scelto per il ricordo reso dal noto giornalista sulla Crespi, scomparsa nelle scorse ore. Su Twitter, però, numerosi utenti hanno fatto poco caso al contenuto dell’articolo, concentrandosi sulla firma “inedita”: “Il principe dei refusi. Chiedete subito scusa al ... Leggi su ilfattoquotidiano

Scalfari, come è noto, ha condato Repubblica nel 1976 portandola, in un ventennio di direzione, a diventare tra i principali quotidiani italiani.

