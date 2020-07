Salvini: 'Conte Premier più apprezzato? Come fantasy meglio Topolino' (Di lunedì 20 luglio 2020) Se voglio il fantasy leggo Topolino ', ha affermato il leader della Lega che ha sempre dichiarato di non credere ai sondaggi sugli indici di popolarità del Presidente del Consiglio . Non ha poi ... Leggi su notizie

Salvini Conte Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Salvini Conte