Roma | picchia e minaccia di morte la compagna costretta a vivere in una baracca a Villa Ada | arrestato

Roma, maltratta per anni la compagna con la quale vive in una baracca. È successo a Roma, dove un uomo di 41 anni, romeno, è stato arrestato. I due, senza fissa dimora, avevano trovato rifugio in una ...

Erano anni che i due, senza fissa dimora, avevano trovato rifugio in una baracca nel parco pubblico di Villa Ada ma, dopo qualche anno di convivenza, l'uomo aveva iniziato a bere e a picchiare la ...

