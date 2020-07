Reati sessuali su minori: sgominata “psicosetta” nel Novarese (Di lunedì 20 luglio 2020) 26 perquisizioni personali e 21 locali nelle province di Novara, Milano, Genova e Pavia, per la scoperta di una “psicosetta”. Gli adepti sono accusati di associazione per delinquere e di molteplici Reati in ambito sessuale. A seguito di una complessa attività investigativa coordinata dalla procura della Repubblica di Torino è stata sgominata la banda con … L'articolo Reati sessuali su minori: sgominata “psicosetta” nel Novarese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

