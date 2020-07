Pieluigi Diaco fuori dalla Rai: “Ho un’idea per un’altra rete” (Di lunedì 20 luglio 2020) Pierluigi Diaco fuori dai nuovi palinsesti Rai, non ha ricevuto nessuna comunicazione dall’azienda e dice di poter andare altrove non ci sta a rimanere fuori dai nuovi palinsesti autunnali presentati la settimana scorsa dalla Rai. Non ha ricevuto nessuna comunicazione dall’azienda pubblica se il suo programma pomeridiano, Io e Te, proseguirà per la terza stagione. Il programma chiuderà i battenti il prossimo 4 settembre e fino a quel giorno sarà in silenzio social così non risponderà neanche alle “gratuite infamie” che pullulano proprio sul web, definito ridicolo palcoscenico. Dopo la delusione per la sua esclusione, infatti, è irreperibile sui social. Si è cancellato ma continua comunque a far parlare di ... Leggi su bloglive

