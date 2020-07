Orso si avvicina agli escursionisti, ragazza estrae lo smartphone e si fa un selfie (Di lunedì 20 luglio 2020) Raggiunta da un cucciolo di Orso durante un’escursione, una ragazza ha mantenuto il sangue freddo rimanendo immobile, ma si è scattata anche un selfie. Andare in giro per i boschi può comportare il rischio di incontrare la fauna locale. Gli esperti consigliano sempre di non avvicinarsi troppo agli animali e di non dargli da mangiare. … L'articolo Orso si avvicina agli escursionisti, ragazza estrae lo smartphone e si fa un selfie è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Durante l’escursione, infatti, un cucciolo di orso si è avvicinato al gruppetto, incuriosito da quelle forme di vita che non aveva mai visto. L’incontro ravvicinato con il possente mammifero è stato ...

Episodio da brividi in Messico, nel parco di Chipinque. L’orso nero, il più comune in America, ma comunque capace di raggiungere i 200 kg di peso e i due metri di altezza, ha terrorizzato un gruppo di ...

