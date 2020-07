Milan News: Calciomercato, il Siviglia rende ufficiale il riscatto di Suso (Di lunedì 20 luglio 2020) Milan News – Calciomercato, notizia estremamente positiva per le casse rossonere: il Siviglia ha appena annunciato ufficialmente di aver riscattato Suso dal Milan. L’operazione era automatica per lo scattare della clausola di obbligo di riscatto legata all’approdo in Champions League del club andaluso. Tuttavia l’ufficialità sancisce anche la dimensione della plusvalenza che andrà ad alleggerire notevolmente il bilancio del club rossonero. Milan News: Calciomercato, il Siviglia rende ufficiale il riscatto di Suso Annunciato qualche giorno fa, oggi è arrivato ufficialmente il ... Leggi su giornal

Milan News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Milan News