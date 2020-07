Migranti, tour siciliano per Lamorgese. Si lavora a un protocollo anti-Covid per chi sbarca (Di lunedì 20 luglio 2020) Un protocollo sanitario tra il Viminale e le Regioni, a partire dalla Sicilia, per regolare in modo uniforme gli screening anti-Covid e le procedure di quarantena relative ai Migranti. Un tavolo interministeriale (con anche i titolari di Difesa, Infrastrutture, Economia e Sanità) che si riunirà ai primi di settembre per decidere cosa fare in concreto per Lampedusa. A partire dalla richiesta dello stato di emergenza, avanzata dal sindaco Salvatore Martello e dal governatore siciliano Nello Musumeci, fino alla realizzazione di un ospedale in loco, passando per lo smaltimento delle (quasi cento) “carrette del mare” affondate nei dintorni dell’isola e per il ripetuto sconfinamento dei pescherecci nordafricani nelle nostre acque territoriali.Tappa lampedusana, ... Leggi su huffingtonpost

Tappa lampedusana, oggi, per il tour che la ministra Lamorgese sta portando avanti in Sicilia, la regione più toccata, insieme alla Calabria, dagli sbarchi di migranti nell'estate in cui il timore del ...

