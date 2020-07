Mid, l’invito ai giovani del presidente Esposito: “Rimanete in Irpinia” (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Riceviamo e pubblichiamola nota stampa del Movimento Italiano Disabili a firma del presidente Giovanni Esposito. “Ieri ho preso parte all’evento culturale dell’ Assocazione Provinciale Resto in Irpinia, di cui ho l’onore e piacere di farne anche parte, associazione che ha lo scopo di valorizzare il territorio dell’Irpinia coinvolgendo i giovani che sono a mio avviso il fulcro della società, invitandoli a restare in Irpinia con azioni concrete, associazione, tra l’altro, in rete col movimento per l’affermazione dei diritti dei disabili nel turismo accessibile . I volontari dell’Associazione, dal cuore grande e persone sensibili tutti, che ringrazio indistintamente partendo dal presidente Marra per la loro accoglienza ... Leggi su anteprima24

