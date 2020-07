Meteo, le previsioni di martedì 21 luglio (Di lunedì 20 luglio 2020) Per martedì 21 luglio è prevista una giornata prevalentemente soleggiata su tutto il Paese. Ci sarà qualche nube e addensamento, ma le piogge interesseranno soltanto pochi rilievi, con qualche temporale sull'arco alpino. Le temperature registreranno un lieve rialzo, con massime generalmente comprese tra i 29 e i 35 gradi. Mari poco mossi e venti ovunque deboli (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

Agosto: previsione sconvolta, potrebbe tornare l'anticiclone africanoLa ... Il rischio è quello di fare i conti con eventi meteo estremi, un po' come è capitato alla città di Palermo, colpita ...L’anomalia del mese di luglio dovrebbe essere terminata: niente più perturbazioni e forti rovesci in tutta Italia, ma finalmente caldo estivo. In un anno particolare come quello 2020, in cui molti son ...