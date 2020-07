Lite in spiaggia per gli ombrelloni tra sardi e milanesi: arrivano i carabinieri (Di lunedì 20 luglio 2020) ombrelloni invadenti, poca distanza di sicurezza, e in spiaggia si finisce per litigare: è successo a Costa Rei, in Sardegna, dove alcuni turisti lombardi hanno avuto una discussione con residenti del posto. Il motivo? ombrelloni piazzati in prima fila davanti al bagnasciuga, per tenere il posto occupato. I fatti risalgono a questa mattina su una spiaggia nella zona delle Ginestre: una famiglia del posto, racconta il quotidiano locale L’Unione Sarda, è arrivata al mare molto presto e ha trovato gli ombrelloni piazzati dalla sera prima per ‘occupare’ la prima fila, senza bagnanti intorno. Un comportamento che non hanno ritenuto evidentemente corretto: per questo hanno preso la decisione di posizionarsi comunque nella stessa zona, senza curarsi della presenza degli ... Leggi su tpi

