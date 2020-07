Le pagelle di De Paul: "Pronto per il salto di qualità, il Napoli l'ha studiato" (Di lunedì 20 luglio 2020) È l'uomo del momento in casa Udinese (più di Lasagna e Musso) e sta dimostrando di essere Pronto per il definitivo salto di qualità. Leggi su tuttonapoli

Dalla_SerieA : Serie A Napoli-Udinese, le pagelle: Ospina 6,5, Fofana 6 - - sportli26181512 : Napoli-Udinese, le pagelle: Ospina da applausi, 6,5. Fofana non affonda: 6: Napoli-Udinese, le pagelle: Ospina da a… - infoitsport : PAGELLE E TABELLINO NAPOLI-UDINESE: Milik entra e segna. De Paul, che giocatore! - CalcioWeb : #NapoliUdinese 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Milik entra e segna subito, bene De Paul [FOTO] - - infoitsport : Le pagelle di Strakosha - Salva la Lazio e poi soffia sulla conclusione di De Paul -