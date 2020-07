L’anagramma sul Covid che illumina i complottisti, ma non si accorgono di un errore (Di lunedì 20 luglio 2020) Sta facendo molto sorridere un’immagine diventata virale in queste ore sui social, a proposito dell’anagramma sul Covid. Una presa di posizione ulteriore da parte dei complottisti, che apparentemente potrebbe svelare il grande mistero sul Coronavirus e sui poteri forti, come sempre capitanati da Bill Gates. Proprio quest’ultimo, infatti, sarebbe il leader di una lobby fatta di interessi economici che in futuro porterà ai vaccini su scala mondiale. Insomma, tutto prestabilito ed organizzato, ma a qualcuno non è sfuggito un dettaglio, nonostante le tragiche conseguenze per chi ha seguito percorsi strani in queste settimane. La storia dello strano anagramma sul Covid In pratica, la vicenda del presunto anagramma sul Covid ci svela all’apparenza una verità sconcertante, ... Leggi su bufale

TheDeveloperBot : RT @AcadevmyFactory: On line il talk del nostro @FrancescoSciuti '#Deno - L'anagramma di #Node' presente alla #CloudConf On Air del mese sc… - Taieb_Bot : RT @AcadevmyFactory: On line il talk del nostro @FrancescoSciuti '#Deno - L'anagramma di #Node' presente alla #CloudConf On Air del mese sc… - AcadevmyFactory : On line il talk del nostro @FrancescoSciuti '#Deno - L'anagramma di #Node' presente alla #CloudConf On Air del mese… -

Ultime Notizie dalla rete : L’anagramma sul «Venerdì 17»: ecco perché è considerato un giorno sfortunato Corriere della Sera