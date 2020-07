Juve Lazio LIVE 0-0: partita ordinata per entrambe le squadre (Di lunedì 20 luglio 2020) All’Allianz Stadium, la 34ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Staidum, Juve e Lazio si affrontano nel match valido per la 34ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Lazio 0-0 MOVIOLA 37′ Primo giallo – Ammonito Djavan Anderson per un’entrata in ritardo su Bentancur 36′ Punizione interessante Juve – Ronaldo prova a sfruttare un calcio piazzato, sfera che finisce di lato 35′ Azione personale di Rabiot – Sgroppata sull’out di sinistra fino ad arrivare nei pressi della porta della Lazio: il lancio termina fuori 22′ Occasione Lazio ... Leggi su calcionews24

juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : 1??1?? protagonisti storici di #JuveLazio, nello #StartingXI sul nostro sito e sulla nostra App! Sempre… - juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - sarina1996 : RT @_ThousandN: Se stasera resuscita la Lazio, con gol di Immobile, è la volta buona che Ronaldo chiama Jorge Mendes, fa cacciare Sarri e p… - Chiaretta863 : RT @juventusfc: KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su -