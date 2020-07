Immobile-Napoli, Tare apre alla cessione di un big: "Se arriva proposta, la valuteremo..." (Di lunedì 20 luglio 2020) Napoli su Ciro Immobile e Igli Tare apre alla cessione di un big. Parla di mercato il ds della Lazio ai microfoni di Sky Sport. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Immobile Napoli Caressa: 'Immobile al Napoli? E' Scarpa d'Oro. Serie A, qualcuno ha toppato e non lo dice' AreaNapoli.it Serie A, 34ª giornata: risultati, marcatori e tabellini

Pari Atalanta a Verona, manita Milan al Bologna. La Sampdoria rimonta a Parma, il Genoa supera il Lecce. SPAL in B. 2-2 tra Roma e Inter.

Napoli su Ciro Immobile e Igli Tare apre alla cessione di un big. Parla di mercato il ds della Lazio ai microfoni di Sky Sport.

