Eros Ramazzotti, nuovo flirt in vista: lei è una ex di Amici (Di lunedì 20 luglio 2020) Galeotto è stato un weekend in Liguria? Pare che siano stati gli indizi social, le foto simili dalla stessa località, a far uscire allo scoperto l'ennesimo presunto flirt di Eros Ramazzotti. Dopo l'... Leggi su tgcom24.mediaset

infoitcultura : Un nuovo amore per Eros Ramazzotti? E’ una ex concorrente di Amici - infoitcultura : Eros Ramazzotti: la nuova fiamma, ecco le foto - infoitcultura : Eros Ramazzotti sorprende: 'L'amore stravolge tutto' - infoitcultura : Aurora Ramazzotti coraggiosa, posta una foto ' non esiste la perfezione' e papà Eros fa un commento da brividi - roemmermann : RT @princessekateri: Eros Ramazzotti - Un Attimo Di Pace -