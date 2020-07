Calabria, balneazione: due punti non conformi nei Comuni di Fuscaldo e San Lucido (Cosenza) (Di lunedì 20 luglio 2020) Due esiti di non conformità per i controlli delle acque di balneazione svolte il 15 luglio scorso sono stati trasmessi questa mattina dal servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza al Comune di San Lucido ed al Comune di Fuscaldo. L’esito non conforme per Fuscaldo si riferisce al punto denominato “150 m sx torrente Maddalena” con valori di Enterococchi Intestinali pari a 280 UFC/100 ml. (valore limite 200). La non conformità di San Lucido, invece, si riferisce al punto denominato “Stazione FF.SS.” con valori di Enterococchi Intestinali pari a 430 UFC/100 ml. (valore limite 200). I Comuni, avvisa l’Arpacal, ... Leggi su meteoweb.eu

Balneazione: ancora criticità nelle acque di Pizzo, Arpacal segnala nuovo punto inquinato

I tecnici dei dipartimenti provinciali Arpacal continuano senza sosta nell’opera di individuazione delle criticità ambientali che possono incidere negativamente sulla qualità delle acque di balneazion ...

