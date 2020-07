Verona, inseguito da polizia muore nella notte un ventenne alla guida di una moto (Di domenica 19 luglio 2020) Il ragazzo, che avrebbe attraversato un incrocio con il rosso, si è schiantato contro una golf che a sua volta si è scontrata con un'altra auto Leggi su repubblica

Incidente nella notte per un ragazzo veronese di 20 anni morto in un incidente in moto, mentre era inseguito dalle volanti della Polizia. II poliziotto lo avevano notato poco prima sfrecciare ad alta ...