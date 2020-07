“Solo bugie”. Gemma Galgani, stavolta parla ‘Sirius’ e non ci gira intorno: attacco durissimo contro la dama (Di domenica 19 luglio 2020) Nuova puntata nella telenovela tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Dopo un fiume di batti e ribatti, chiacchiere, musi lunghi e mezze verità, ecco che il corteggiatore rompe il silenzio. Lo fa con un post sui social in cui racconta la sua versione dei fatti e le difficoltà che sta incontrando con Gemma Galgani. È successo tutto nelle scorse ore. Nel dettaglio, Nicola ha rivelato di aver invitato Gemma Galgani a raggiungerlo. Peccato che lei avrebbe più volte rifiutato e non si sarebbe mai presentata. Questa la versione di Nicola, che ha lasciato trapelare anche del dispiacere per come si stanno svolgendo le cose e rispedendo al mittente le accuse dei fan della Galgani che gli davano del bugiardo. La palla ora passa alla torinese. Si attende ... Leggi su caffeinamagazine

