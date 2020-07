Sharon Stone | «La prima volta in Senza veli sul set? Un incubo»

Sharon Stone: «La prima volta in topless sul set? Un incubo» (Di domenica 19 luglio 2020) Il primo set da protagonista non si scorda mai. Peccato che, nel caso di Sharon Stone, quell’esperienza abbia ancora oggi il sapore dolce amaro che accompagna l’adrenalina della prima volta, ma anche il trauma dell’umiliazione pubblica. Torniamo indietro al 1984 e al film Vertenza Inconciliabile di Charles Shyer: esperienza che l’attrice decide di raccontare in un’intervista insieme al collega Jake Picking su Attitude. «Ai miei tempi non avevamo il coordinatore dell’intimità. Quando ho fatto il mio primo film ho girato una scena in topless, le persone non sono state allontanate dal set» rivela la Stone, 62 anni. https://twitter.com/sharonstone/status/1284190026176376836 Leggi su vanityfair

In un'intervista ad «Attitude», Sharon Stone racconta la sua esperienza sul set del film «Vertenza Inconciliabile», quando fu costretta a togliersi il reggiseno e un attore le urlò davanti a tutti Il ...

