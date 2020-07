Serie A, Roma-Inter ore 21.45: le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) L'Inter prova a mettere il fiato sul collo della Juventus, in attesa del posticipo di domani, e a portarsi a meno tre dai bianconeri. Dall'altra parte la Roma è chiamata a trovare continuità dopo gli ultimi successi, lasciandosi definitivamente alle spalle un periodo delicato. Roma (3-4-2-1): Pau López; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca. Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella,... Leggi su 90min

Dopo il pareggio per 0-0 contro l'Udinese, si accorcia ulteriormente il margine con i punti da fare per la qualificazione matematica alla prossima Champions League da parte della Lazio. La corsa è sul ...

