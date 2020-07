Roma – Inter, Mkhitaryan e Dzeko come Holly e Benji: ecco la rete del vantaggio [VIDEO] (Di domenica 19 luglio 2020) La Roma si porta in vantaggio in rimonta sull’Inter, nel secondo tempo grazie a un’azione orchestrata e finalizzata da Mkhitaryan e Dzeko, con il centrocampista armeno che, autore di una sgroppata al centro del campo la passa al bosniaco che nel controllare fa rimpallare fortunosamente la sfera tra i difensori nerazzurri, ma mentre sta per caricare il tiro sulla ribattuta, il numero 77 giallorosso segna il 2 a 1: una rete particolare, che ricorda un’azione da Holly e Benji: Mkhitaryan goal vs Inter Milan (2-1) pic.twitter.com/nwPqbSxGYQ — Football Goals (@FootballGoalss ) July 19, 2020 Roma – Inter, Mkhitaryan e ... Leggi su giornal

