Roma-Inter 2-2: un pareggio che scontenta entrambe (Di domenica 19 luglio 2020) Domenica 19 luglio 2020 alle 21.45 all’Olimpico è andato in scena Roma-Inter, attesissimo big match valido per la 34° giornata di campionato di Serie A. La scorsa giornata di campionato la Roma ha battuto il Verona 2 a 1 grazie a un rigore di Veretout e a un colpo di testa del solito Dzeko, portandosi a casa la terza vittoria consecutiva. L’Inter, dopo essere tornata al successo nel match contro il Torino, ha ottenuto una vittoria netta contro la Spal per 4 a 0. I nerazzurri passano in vantaggio con un’insaccata di De Vrij su corner di Sanchez. I padroni di casa rispondono con Spinazzola nel primo minuto di recupero del primo tempo. Nella ripresa Mkhitaryan porta in vantaggio la Roma, ma a pochi minuti dalla fine un’ingenuità di Spinazzola regala ... Leggi su sport.periodicodaily

