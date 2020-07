Recovery fund, sì o no? (Di domenica 19 luglio 2020) Quando scrivo questo articolo la discussione sui Recovery fund a Brussels è in pieno svolgimento e quindi mi lancio in previsioni più o meno azzardate. Io credo che l’Europa non possa permettersi di dire no all’idea, pena una tempesta sui mercati finanziari domani mattina. Quindi l’accordo ci sarà, o ci sarà al massimo nei prossimi giorni. Ma che tipo d’accordo ne uscirà fuori? Sicuramente molto penalizzante per l’Italia che paga scelte politiche sbagliate sia a livello nazionale che europeo. E’ il classico capro espiatorio designato. Siamo nella stessa scomoda situazione della Grecia nel 2010. Il mio giudizio si basa sulla seguente analisi politica. I paesi frugali non faranno troppi passi indietro perché non possono perdere la faccia di fronte ai loro elettori e quindi ... Leggi su nextquotidiano

borghi_claudio : Se uno mi chiedesse cosa fossero le mie aspettative prima dell'Eurosummit di oggi la risposta è semplice: NESSUNA.… - borghi_claudio : Prove tecniche di ritirata e di supposta 'Massì, sto recovery fund tutto sommato è una schifezza... molto meglio… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - elio_cnx : RT @borghi_claudio: @solitostronzo Lei non ha nemmeno idea di cosa vuol dire vincere nella trattativa. Siamo arrivati a questo summit avend… - Fedex546 : RT @giuseppe_masala: Il Recovery Fund dovrebbe essere chiamato Fondo Barone di Münchausen. Quello che pretendeva di uscire dalle sabbie mob… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Recovery Fund, scontro a tutto campo su sussidi e controlli. L'Italia è in difficoltà Il Messaggero Ue, vertice di schieramenti contrapposti: "frugali"-Paesi Sud -2-

Bruxelles, 19 lug. (askanews) - I due gruppi rappresentano le posizioni più distanti nel negoziato riguardo al volume del Recovery fund e dell'equilibrio fra sovvenzioni e prestiti diretti agli Stati, ...

Recovery Fund, al via terzo giorno negoziati. Merkel: “Vertice potrebbe finire senza accordo”

Recovery Fund, si conclude con un altro nulla di fatto la seconda lunga giornata dei leader europei alla ricerca di un accordo su Recovery Fund e il Bilancio pluriennale della Ue. Recoverty Fund, dopo ...

Bruxelles, 19 lug. (askanews) - I due gruppi rappresentano le posizioni più distanti nel negoziato riguardo al volume del Recovery fund e dell'equilibrio fra sovvenzioni e prestiti diretti agli Stati, ...Recovery Fund, si conclude con un altro nulla di fatto la seconda lunga giornata dei leader europei alla ricerca di un accordo su Recovery Fund e il Bilancio pluriennale della Ue. Recoverty Fund, dopo ...