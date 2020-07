Per Emma Falcone quarta stagione a Sassuolo (Di domenica 19 luglio 2020) Sassuolo, MODENA,- È una delle ultime pallavoliste 100% modenesi arrivate ai massimi vertici della pallavolo italiana e si prepara a vivere la sua quarta stagione in maglia neroverde, la seconda in ... Leggi su corrieredellosport

emmabonino : L’obiettivo della mia esistenza è sempre stato quello di combattere gli ostacoli alla possibilità, per ciascuno, di… - ivanscalfarotto : Che bello leggere questa intervista a @emmabonino. Quante battaglie portate avanti con passione e coraggio. Sono o… - La7tv : #omnibus @emmabonino è preoccupata per il futuro del paese: 'Basta con la storia che cade il governo! Sono più preo… - blaxthorn : @jemsstarlight emma ma cordelia è sulla via giusta per superarla - biiebsmile : Non vedo l’ora di fare una figlia solo per chiamarla Emma e se non mi esce femmina lo chiamo Emmo -