Papa Francesco sugli scontri tra Armenia e Azerbaijan | “Cessate il fuoco”

Durante l'Angelus domenicale, Papa Francesco ha rinnovato il suo appello per gli scontri tra Azerbaijan e Armenia: "Cessate il fuoco globale, situazione già complicata" Questa mattina, si è tenuto il tradizionale Angelus domenicale. Papa Francesco, tra le altre cose, ha anche affrontato una situazione non semplice. Ci sono infatti minacciosi venti di guerra che aleggiano

