Papa Francesco all’Angelus: “Preoccupato per le tensioni tra Armenia e Azerbaigian” (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) L’Angelus di Papa Francesco di domenica 19 luglio 2020. Il Pontefice: “La pandemia non accenna ad arrestarsi”. CITTA’ DEL VATICANO – Nell’Angelus di domenica 19 luglio 2020 Papa Francesco si è soffermato sul Vangelo odierno: “Nella lettura di oggi – ha sottolineato il Pontefice – incontriamo Gesù intento a parlare alla folla in parabole del Regno dei cieli. Mi soffermo soltanto sulla prima, quella della zizzania, attraverso la quale Gesù ci fa conoscere la pazienza di Dio, aprendo il nostro cuore alla speranza“. “Rinnovo l’appello ad un cessate il fuoco globale” Come ogni domenica il Pontefice ha ribadito il proprio invito a mettere fine a tutte le guerre che sono ancora in corso: “In questo tempo in cui la ... Leggi su newsmondo

