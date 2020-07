PAGELLE Roma Inter: Ibañez è invalicabile, Lukaku glaciale VOTI (Di domenica 19 luglio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Roma Inter Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Roma e Inter, valido per la 34ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Sanchez, Ibañez FLOP: Ashley Young, Bastoni VOTI Roma: Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibañez 7 (73′ Smalling 6), Kolarov 6; Peres 6.5, Diawara 5.5 (68′ Cristante 6), Veretout 5.5, Spinazzola 5.5; Pellegrini 5 (82′ Carles Perez ng), Mkhitaryan 7 (82′ Perotti) ng; Dzeko 6.5. Inter Handanovic 6; Skriniar 6, de Vrij 7, Bastoni 5 (81′ D’Ambrosio 6); Candreva 5.5 (66′ Moses 6), Barella 6, Gagliardini 5.5 (68′ ... Leggi su calcionews24

Roma e Inter si spartiscono la posta in palio: il match dell’Olimpico finisce 2-2. Partita che va a strappi, a lampi: sugli scudi Dzeko e Bruno Peres per i giallorossi, Spinazzola troppi alti e bassi ...Pau Lopez 6: Non compie il miracolo su De Vrij, poi ha poco lavoro da svolgere per tutto il primo tempo se si esclude qualche occhiataccia a Sanchez e compagni ...