Oroscopo 19 luglio 2020, classifica dei segni: la rinascita dei Pesci, Capricorno turbati (Di domenica 19 luglio 2020) L’Oroscopo del 19 luglio denota la rinascita dei nati sotto il segno dei Pesci. Gli Aquario si preparano ad affrontare qualche turbamento, mentre i Capricorno devono necessariamente dare luogo ad un cambiamento. Oroscopo dei primi sei segni 1 Pesci. Questo è il momento di rinascere. Come una fenice che rinasce dalle proprie ceneri, così i Pesci dovranno impossessarsi nuovamente della loro vita. Ottime possibilità nel lavoro, mentre in amore potrete finalmente gettarvi alle spalle un brutto capitolo del vostro passato. 2 Scorpione. Congiunzione positiva degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. Amore e lavoro sono agevolati da Mercurio. Approfittate di questo momento per pensare al vostro futuro e ... Leggi su kontrokultura

