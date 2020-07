Moto2, GP Jerez 2020: risultati, ordine di arrivo e classifica aggiornata (Di domenica 19 luglio 2020) L’ordine d’arrivo del GP di Jerez 2020 di Moto2. Trionfo per Luca Marini sulla moto del Team Sky, l’azzurro precede il vincitore del Qatar Tetsuta Nagashima e Jorge Martin per la prima volta a punti in stagione. In una gara dove l’arrivo è stato frammentato seguono poi Lowes, Canet e Syahrin. Settimo Gardner che dopo il quinto posto della prima gara non fa così male precedendo Baldassarri che invece non conferma il podio del debutto, così come non si ripete Bastianini che termina alla nona piazza. Di seguito l’ordine d’arrivo e la classifica del Mondiale. ordine D’arrivo (top ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Dominio assoluto di Marini in #Moto2 a Jerez? ? Caduta per Bezzecchi ? 1????? @Luca_Marini_97 2????? #Nagashima (+1.2… - Motorsport_IT : #Moto2 | #Jerez: #Marini senza avversari, ma #Nagashima sorride - RaiSport : Luca #Marini trionfa a #Jerez in #Moto2 Leggi la notizia ?? - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: Dominio assoluto di Marini in #Moto2 a Jerez? ? Caduta per Bezzecchi ? 1????? @Luca_Marini_97 2????? #Nagashima (+1.271)… - corsedimoto : MOTO2 - #LucaMarini dominatore nel Gran Premio di Spagna. L'italiano conquista il successo davanti a… -