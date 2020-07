Milan, budget da record per il mercato di Rangnick ma anche una nota dolente (Di domenica 19 luglio 2020) Il Milan attende segnali da Rangnick e intanto pensa al futuro. Potrebbero essere ben 100 i milioni che verranno stanziati per la prossima campagna acquisti dei rossoneri che intendono dare una rosa di grande livello a quello che sembra essere destinato a diventare il nuovo tecnico.Milan, budget per mercato da recordcaption id="attachment 994007" align="alignnone" width="476" Milan (Getty Images)/captionSecondo le ultime indiscrezioni, il Milan attende Ralf Rangnick che sta trattando la rescissione del contratto con la Red Bull. Tra il manager tedesco e il club rossonero, invece, l’accordo è già stato raggiunto con tanto di patto per il futuro con Elliott che ha concordato un programma di tre anni con una crescita di ... Leggi su itasportpress

