Locatelli: «Il virus non è meno aggressivo. Ma riusciamo a identificare prima i contagi» (Di domenica 19 luglio 2020) Il Corriere della Sera intervista Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità. La situazione epidemiologica nel nostro Paese non è critica, dice, è sotto controllo. Più che allarme, al momento, c’è allerta, perché sei regioni tra le più popolose d’Italia hanno un indice Rt superiore a 1. «Il sistema nel complesso sta dando segnali di assoluta affidabilità. Non si può escludere che alcuni contatti sfuggano alla rete di sorveglianza, però non ci sono aree di criticità organizzativa. Anche l’aumento dell’Rt non era inatteso, si sapeva che i valori si sarebbero incrementati. Ed era prevedibile che la curva non sarebbe scesa subito. È importante che si sia stabilizzata considerando la ripresa di tante attività». L’Italia sta ... Leggi su ilnapolista

