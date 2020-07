La Liga in TV oggi, il programma del 19 luglio (Di domenica 19 luglio 2020) La Liga in TV oggi, il programma del 19 luglio: ultima giornata di calcio spagnolo. Getafe e Valencia si giocano l’Europa Manca ormai una sola giornata al termine del campionato spagnolo. Tutti i verdetti sono stati emessi, mancano soltanto gli ultimi due posti in Europa: Real Sociedad, Getafe, Valencia e Granada si giocano il tutto per tutto. Sfida a distanza anche tra Leganes e Celta Vigo per l’ultima retrocessione. La Liga in TV oggi 17.00: Alaves-Barcellona – DAZN18.30: Valladolid-Betis – DAZN18.30: Villarreal-Eibar – DAZN21.00: Atletico Madrid-Real Sociedad – DAZN21.00: Espanyol-Celta – DAZN21.00: Granada-Athletic – DAZN21.00: Leganes-Real Madrid – DAZN21.00: Levante-Getafe – DAZN21.00: Osasuna-Maiorca – ... Leggi su calcionews24

Leganes e Real Madrid si affrontano nell’ultima giornata della Liga 2019/2020. Passerella per i campioni di Spagna che hanno suggellato il proprio trionfo nel match casalingo contro il Villareal. Al c ...

Alaves e Barcellona si affrontano nell’ultima giornata della Liga 2019/2020. I blaugrana reduci da una sconfitta nell’ultima giornata hanno consegnato il titolo al Real Madrid, si sono invece salvati ...

