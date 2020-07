Infortunio Sturaro: problema muscolare per il centrocampista (Di domenica 19 luglio 2020) Infortunio Sturaro: problema muscolare per il centrocampista del Genoa che ha dovuto chiedere il cambio Tegola per il Genoa, sia per la gara odierna contro il Lecce sia per il futuro. A circa un quarto d’ora dall’inizio della partita di Marassi si è fermato Stefano Sturaro, prontamente sostituito dal tecnico Nicola. Per il centrocampista un problema muscolare che non gli ha permesso di continuare la partita e, a questo punto, è lecito immaginare in dubbio un suo impiego nel derby di mercoledì con la Sampdoria. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Dura appena 13 minuti la gara di Stefano Sturaro in Genoa-Lecce, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista del Genoa è stato costretto ad abbandonar ...

