Incendiata la targa che ricorda i partigiani. Il sindaco: "Cittadini, portate un fiore" (Di domenica 19 luglio 2020) Grosseto, 19 luglio 2020 - A fuoco nella notte, a Grosseto , la corona di alloro permanentemente posta sotto la lapide che ricorda il martirio di sei partigiani della Resistenza a Porta Vecchia, nel ... Leggi su lanazione

