Ibrahimovic abbraccia Mihajlovic: “All love” (Di domenica 19 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato la foto dell’abbraccio con Sinisa Mihajlovic. Il centravanti svedese ha scritto “All Love”, facendo chiaramente riferimento al grande rapporto che ha con il tecnico del Bologna, che sta lottando con tutte le sue forze contro un grande male. Foto: profilo Ibrahimovic Instagram View this post on Instagram All Love #SinišaMihajlović A post shared by Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanIbrahimovic) on Jul 18, 2020 at 2:54pm PDT L'articolo Ibrahimovic abbraccia Mihajlovic: “All love” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

gab72boa : RT @MilanLiveIT: ?? Sorrisi e abbracci tra #Mihajlovic e #Ibra nel pre-gara di #MilanBologna - MilanLiveIT : ?? Sorrisi e abbracci tra #Mihajlovic e #Ibra nel pre-gara di #MilanBologna -

"Commentare questa partita è molto facile: quando perdi 5-1 devi stare zitto, incassare critiche, chiedere scusa a tifosi e società e vergognarti. Io faccio questo e spero che anche i miei giocatori f ...

Durante il riscaldamento pre Milan-Bologna, Zlatan Ibrahimovic e l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic si sono scambiati un forte abbraccio, simbolo della grande amicizia che da tempo li lega, an ...

